Internacional

15.97°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 9 de marzo de 2026

Violentos enfrentamientos en el este de Líbano tras intento de desembarco israelí

Líbano.- La madrugada de este lunes se registraron intensos enfrentamientos en el este del Líbano luego de que fuerzas israelíes intentaran un desembarco aéreo con helicópteros, según reportaron fuentes oficiales y el grupo Hezbolá.

La agencia oficial de noticias libanesa NNA informó que “se están produciendo intensos enfrentamientos en la zona de Al Chaara, hacia las afueras de Nabi Chit, para repeler a las fuerzas israelíes que realizaron un desembarco en las alturas de la cadena montañosa oriental cerca de la frontera libanesa-siria”.

Por su parte, Hezbolá señaló en un comunicado que “combatientes de la Resistencia Islámica detectaron la infiltración de unos 15 helicópteros pertenecientes al Ejército israelí procedentes de dirección siria” y que “se enfrentaron a los helicópteros y a la fuerza infiltrada con las armas adecuadas”.

Este episodio recuerda un enfrentamiento similar ocurrido la semana pasada cerca de Nabi Chit, cuando Hezbolá repelió otra operación aerotransportada de comandos israelíes, que dejó 41 muertos y 40 heridos, según cifras del Ministerio de Salud del Líbano.

El incidente de hoy incrementa la tensión en la región oriental del país, donde las operaciones militares israelíes y los combates con grupos armados libaneses han mantenido un clima de alta alerta en la frontera con Siria.

Gasolinera de Chihuahua ofrece uno de los precios más bajos de gasolina verde en la Zona Norte: Profeco

