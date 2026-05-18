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Lunes 18 de mayo de 2026

Viralizan agresión a adulto mayor durante marcha en Chihuahua; exigen identificar al responsable

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de un hombre que presuntamente agredió a un adulto mayor durante una marcha realizada este fin de semana en Chihuahua en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con publicaciones compartidas por usuarios, el sujeto habría pateado a la víctima durante la movilización y posteriormente presumido el hecho en redes sociales, lo que generó indignación entre internautas.

Los videos e imágenes del incidente se viralizaron rápidamente y provocaron cientos de comentarios de rechazo, así como llamados para que el presunto agresor sea identificado y sancionado conforme a la ley.

Hasta el momento, autoridades de Chihuahua no han emitido información oficial sobre la identidad del involucrado ni sobre la posible presentación de una denuncia formal por estos hechos.

El caso continúa generando reacciones en plataformas digitales mientras usuarios exigen esclarecer lo ocurrido.

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