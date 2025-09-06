Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

Sábado 6 de septiembre de 2025

La Síndica Municipal, Olivia Franco, realizó una visita a la zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”, acompañada por el Presidente Seccional Óscar Elizondo Duarte, con el propósito de supervisar condiciones de infraestructura y escuchar directamente las necesidades de la comunidad para poder canalizarlas a la dependencia correspondiente.

Durante el recorrido, se inspeccionaron las condiciones del parque principal de la seccional, donde se acordó solicitar el apoyo correspondiente para el retiro de árboles caídos, mantenimiento de juegos infantiles y áreas recreativas, reposición de cercas perimetrales, así como el relleno con arena en albercas fuera de uso y otras acciones de mantenimiento general.

“Esta visita nos permite identificar necesidades reales en el territorio y dar seguimiento puntual a las necesidades de nuestras comunidades rurales. El Charco es una zona emblemática que merece atención y respuesta oportuna a sus peticiones”, expresó la Síndica Olivia Franco.

También se supervisaron obras en curso, como el avance en la construcción de Salón de Usos Múltiples en El Vallecillo y la rehabilitación de dos vados en La Noria, acciones fundamentales para mejorar la conectividad y los espacios comunitarios en estas localidades.

“Desde la Sindicatura refrendamos nuestro compromiso de permanecer cerca de las y los ciudadanos, trabajando con las autoridades seccionales y promoviendo acciones que verdaderamente ayuden a mejorar el entorno de nuestras comunidades”, concluyó Franco.

Estas acciones forman parte del trabajo permanente que la Síndica, Olivia Franco, ha impulsado en la zona rural, cumpliendo con su responsabilidad de supervisar la correcta aplicación de los recursos públicos, pero también asumiendo un papel activo como gestora de las necesidades que plantean tanto autoridades locales como la propia comunidad.