Visores del Manchester City siguen de cerca talento de Pumas UNAM

Miércoles 22 de abril de 2026

El técnico Efraín Juárez confirmó que visores del Manchester City acudieron a Ciudad Universitaria para seguir de cerca a jugadores de Pumas UNAM, tanto del primer equipo como de sus fuerzas básicas.

Tras el triunfo ante Juárez, el estratega explicó que los scouts del conjunto inglés mostraron interés por algunos futbolistas durante su visita a Cantera y al Estadio Olímpico Universitario, en un acercamiento que, señaló, se facilitó por su relación con integrantes del grupo del City.

Añadió que los visores continuarán observando partidos de la Liga MX en los próximos días.

En otro tema, Juárez lamentó la lesión de Alan Medina, al considerar que representa una baja importante por el nivel que venía mostrando tras su reciente proceso de recuperación.

Finalmente, el conjunto universitario ya se prepara para su siguiente compromiso ante Pachuca, un duelo clave en sus aspiraciones por asegurar un lugar en la próxima Concachampions.