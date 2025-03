Vitas Financial: Lujo y derroche detrás del fraude Ponzi

Jueves 27 de marzo de 2025

Diversos bienes de alto valor están registrados a nombre de Vitas Financial o Vitas Consulting, la financiera fraudulenta que replicó el esquema Ponzi de Aras. Entre los activos hallados, se encuentran varios vehículos europeos, algunos de los cuales, aunque no son modelos recientes, no dejan de ser de gran valor. A pesar de la falta de bienes de mayor cuantía relacionados con la pirámide, algunos de estos vehículos son prueba clara de cómo los directivos procesados utilizaron el dinero de los inversionistas para adquirir propiedades de lujo.

Por el momento, no hay bienes asegurados de mayor relevancia a la pirámide registrada bajo la ambigüedad de las sociedades anónimas promotoras de inversión (SAPI), que, si bien son útiles para inversores legítimos, también se han convertido en una herramienta para estafadores. Sin embargo, las víctimas del fraude señalan que la forma en que los directivos vivieron, a costa del dinero ajeno, es una de las señales más evidentes del derroche.

Los dos primeros imputados en este fraude, Francisco M. A. y Carlos Alberto V.C., son quienes más han revelado el lujo y la ostentación asociados con el esquema fraudulento. Francisco M. A., quien enfrenta el proceso en libertad desde enero de este año tras un arreglo con una de las víctimas, fue visto llegando al C-4 a bordo de un Mercedes Benz 2019. Este vehículo fue asegurado por la Fiscalía General del Estado y, hasta ahora, no ha sido devuelto al imputado, que sigue enfrentando cargos ante la justicia.

Por otro lado, el caso de Carlos Alberto V.C., detenido en Mazatlán y trasladado a Juárez, es aún más revelador. Durante su proceso, presentó un BMW 2021 que intentó ofrecer como garantía para un acuerdo con una víctima en la frontera. Sin embargo, tras una investigación de la Fiscalía Zona Norte, se demostró que el vehículo no estaba registrado a nombre del imputado, sino a nombre de Vitas Financial, lo que invalidó la oferta como parte del acuerdo.

Este tipo de situaciones no son aisladas. En 2022, otros exgerentes y exdirectivos de Vitas Financial fueron vistos conduciendo autos de lujo en Chihuahua, incluso siendo agredidos por las víctimas, mientras los reclamos de fraude aumentaban.

A pesar de las detenciones y procesos judiciales en marcha, las víctimas insisten en que lo más urgente es seguir con rigor la ruta del dinero y los bienes adquiridos con el dinero de los defraudados. Solo así, aseguran, se podrá recuperar parte de las fortunas mal habidas antes de que estas se desvanezcan en los costos de defensa legal de los imputados.