Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena

Martes 14 de octubre de 2025

Mariana de Lachica Huerta, vocera del Municipio de Chihuahua, rechazó las declaraciones emitidas esta mañana por los ex candidatos a la Alcaldía por Morena, Marco Adán Quezada y Miguel LaTorre Sáenz, quienes señalaron presuntas irregularidades en la actual administración municipal.

De Lachica calificó las acusaciones como “falsas e irresponsables” y se refirió a los ex candidatos como “despojos políticos”, insistiendo en que las críticas carecen de sustento.

Respecto a las denuncias sobre un supuesto negocio relacionado con el proyecto de construcción de la Gaza que conectará el Periférico de la Juventud con la Avenida Teófilo Borunda, la vocera aseguró que toda la información sobre el proyecto y el proceso de licitación es pública y transparente, disponible para cualquier consulta ciudadana.

Además, desmintió las afirmaciones de que no ha habido aumento en los salarios de los policías municipales, señalando que durante esta administración se ha trabajado en la homologación gradual de sueldos, así como en la mejora de condiciones laborales y la implementación de bonos por detenciones de alto impacto.