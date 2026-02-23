Volaris cancela vuelos Chihuahua–Guadalajara; Viva Aerobús mantiene itinerario

Lunes 23 de febrero de 2026

El Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos informó que la aerolínea Volaris canceló un vuelo de llegada y otro de salida con destino a Guadalajara, Jalisco, debido a la interrupción de operaciones en la terminal aérea de la capital jalisciense tras los hechos de violencia registrados por el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

En concreto, se canceló la llegada del vuelo VOI1220 programado a las 8:50 horas desde Guadalajara, el cual también tenía previsto despegar de Chihuahua hacia esa ciudad a las 9:37 horas.

Por su parte, la aerolínea Viva Aerobús mantiene su itinerario, incluyendo el vuelo VIV3134 con salida de Chihuahua a Guadalajara a las 16:30 horas y su regreso programado para las 21:00 horas, según los avisos electrónicos de la terminal aérea.

El Grupo Aeroportuario Centro-Norte destacó que la cancelación se debe a la situación de seguridad en Jalisco, que ha afectado la operación de la terminal en diferentes partes del país.