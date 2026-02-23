El Estado

16.15°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Volaris cancela vuelos Chihuahua–Guadalajara; Viva Aerobús mantiene itinerario

El Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos informó que la aerolínea Volaris canceló un vuelo de llegada y otro de salida con destino a Guadalajara, Jalisco, debido a la interrupción de operaciones en la terminal aérea de la capital jalisciense tras los hechos de violencia registrados por el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

En concreto, se canceló la llegada del vuelo VOI1220 programado a las 8:50 horas desde Guadalajara, el cual también tenía previsto despegar de Chihuahua hacia esa ciudad a las 9:37 horas.

Por su parte, la aerolínea Viva Aerobús mantiene su itinerario, incluyendo el vuelo VIV3134 con salida de Chihuahua a Guadalajara a las 16:30 horas y su regreso programado para las 21:00 horas, según los avisos electrónicos de la terminal aérea.

El Grupo Aeroportuario Centro-Norte destacó que la cancelación se debe a la situación de seguridad en Jalisco, que ha afectado la operación de la terminal en diferentes partes del país.

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Hallan nueva especie de dinosaurio en el desierto del Sáhara

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

"Somos México” avanza para convertirse en nuevo partido político nacional rumbo a 2027
Gratitud inagotable a las fuerzas federales por la defensa de las y los mexicanos
Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”
COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer la coordinación institucional y acciones preventivas en materia de seguridad
Marco Bonilla adelanta obras y avances en seguridad para Chihuahua
Descarta Maru Campos presencia del CJNG en Chihuahua tras muerte de “El Mencho”
Instalan “Punto Naranja” en Madera para apoyo a mujeres en situación de riesgo
Embajador de EE. UU. destaca cooperación tras abatimiento de “El Mencho”

Municipios

Más Noticias

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez
Puerto Vallarta, marcado por miedo y daños tras violencia del CJNG
Gobierno federal monitorea reacomodos en el CJNG tras abatimiento de “El Mencho”