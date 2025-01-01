Volcadura en la Vía Corta a Chihuahua deja dos personas sin vida

8.46°C
Nubes Dispersas
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 1ro de diciembre de 2025
Dos personas murieron la tarde de este domingo tras la volcadura de una camioneta en el tramo Zaragoza–Satevó, en la Vía Corta a Chihuahua.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo. La identidad de las víctimas no ha sido revelada.
En el sitio fue localizada una camioneta Ford pickup blanca, volcada, y a varios metros de distancia se encontraron los cuerpos de las dos personas fallecidas, los cuales fueron cubiertos de inmediato por los equipos de emergencia.
Autoridades acudieron para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
