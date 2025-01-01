El Estado

Lunes 1ro de diciembre de 2025

Volcadura en la Vía Corta a Chihuahua deja dos personas sin vida

Dos personas murieron la tarde de este domingo tras la volcadura de una camioneta en el tramo Zaragoza–Satevó, en la Vía Corta a Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría sido provocado por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo. La identidad de las víctimas no ha sido revelada.

En el sitio fue localizada una camioneta Ford pickup blanca, volcada, y a varios metros de distancia se encontraron los cuerpos de las dos personas fallecidas, los cuales fueron cubiertos de inmediato por los equipos de emergencia.

Autoridades acudieron para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

