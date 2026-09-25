Volkswagen llama a revisión 2.8 millones de vehículos por riesgo en la dirección

Viernes 25 de septiembre de 2026

Alemania.- Volkswagen llamó a revisión a más de 2.8 millones de vehículos de las marcas VW y Audi en todo el mundo debido a un posible problema de corrosión que podría provocar la ruptura de tornillos del sistema de dirección.

De acuerdo con la agencia alemana del automóvil, KBA, la falla puede ocasionar la fractura de los tornillos y, en casos extremos, derivar en un fallo de la dirección.

La medida afecta aproximadamente a 2.16 millones de vehículos Volkswagen y a otros 700 mil Audi, de los cuales cerca de una tercera parte se encuentran en Alemania.

En el caso de Volkswagen, los modelos involucrados son Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy, fabricados entre 2013 y 2024.

Para Audi, el llamado contempla unidades Q3 producidas entre 2017 y 2024.

Un portavoz del grupo automotriz señaló que la revisión se realiza de manera preventiva y aseguró que hasta el momento no se han registrado lesiones relacionadas con esta situación.

La compañía explicó que detectó un fenómeno de corrosión en los tornillos, aunque indicó que el riesgo no requiere inmovilizar inmediatamente los vehículos.

Los propietarios de las unidades afectadas podrán trasladarse por sus propios medios a los concesionarios, donde se realizará la sustitución de los tornillos por otros con mayor resistencia a la corrosión.

El llamado a revisión representa un nuevo desafío para Volkswagen, uno de los principales fabricantes automotrices de Europa.