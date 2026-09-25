Internacional

17.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 25 de septiembre de 2026

Volkswagen llama a revisión 2.8 millones de vehículos por riesgo en la dirección

Alemania.- Volkswagen llamó a revisión a más de 2.8 millones de vehículos de las marcas VW y Audi en todo el mundo debido a un posible problema de corrosión que podría provocar la ruptura de tornillos del sistema de dirección.

De acuerdo con la agencia alemana del automóvil, KBA, la falla puede ocasionar la fractura de los tornillos y, en casos extremos, derivar en un fallo de la dirección.

La medida afecta aproximadamente a 2.16 millones de vehículos Volkswagen y a otros 700 mil Audi, de los cuales cerca de una tercera parte se encuentran en Alemania.

En el caso de Volkswagen, los modelos involucrados son Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran y Caddy, fabricados entre 2013 y 2024.

Para Audi, el llamado contempla unidades Q3 producidas entre 2017 y 2024.

Un portavoz del grupo automotriz señaló que la revisión se realiza de manera preventiva y aseguró que hasta el momento no se han registrado lesiones relacionadas con esta situación.

La compañía explicó que detectó un fenómeno de corrosión en los tornillos, aunque indicó que el riesgo no requiere inmovilizar inmediatamente los vehículos.

Los propietarios de las unidades afectadas podrán trasladarse por sus propios medios a los concesionarios, donde se realizará la sustitución de los tornillos por otros con mayor resistencia a la corrosión.

El llamado a revisión representa un nuevo desafío para Volkswagen, uno de los principales fabricantes automotrices de Europa.

Acumula Carvel antecedentes de investigaciones y controversias desde 2018

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal

Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano

Propone Isela Martínez facilitar certeza jurídica al patrimonio de las familias chihuahuenses

Bonilla llama al PAN a reforzar trabajo territorial rumbo a 2027
Esteban ‘Pingüi’ Gallardo Jr. representa a México en el Mundial Sub-15 de Beisbol
‘Chucky’ Lozano vuelve al Tricolor y se perfila como titular con Rafael Márquez
Gaza Teófilo Borunda–Periférico de la Juventud alcanza 40% de avance
Desmantelan narcolaboratorio en Nigeria; buscan a mexicano señalado por autoridades
CCE destaca inversión en calle Bustamante y celebra reapertura ganadera
Destaca Olivia Franco importancia de fortalecer la cultura de Protección Civil en Chihuahua
Aparece dueño de Carvel en Registro Nacional de Detenciones tras operativo federal

Municipios

Más Noticias

Polo pierde fuerza, pero sigue como huracán mayor frente al Pacífico mexicano
Destituyen a delegado de la FGR en Guanajuato tras polémica por presunto megadecomiso de huachicol
Messi se despedirá de Argentina ante Benín; Scaloni anticipa una jornada emotiva