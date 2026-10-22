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Jueves 22 de octubre de 2026

Votará PAN contra comparecencia de Maru Campos por caso César Jáuregui

Chihuahua, Chih.– La bancada del PAN en el Congreso del Estado votará en contra del punto de acuerdo promovido por Morena para citar a comparecer a la gobernadora Maru Campos por el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno, adelantó el coordinador parlamentario Alfredo Chávez.

El legislador argumentó que actualmente existen investigaciones en curso tanto en el ámbito estatal como federal, por lo que consideró que el asunto corresponde a las fiscalías y al Poder Judicial.

“El resolutivo habla de citar a la gobernadora. No podemos citarla porque hay una investigación en curso y porque es un asunto de la Fiscalía y de los jueces”, expresó.

Chávez acusó a Morena de intentar convertir el caso en un tema político y sostuvo que la comparecencia no contribuiría al desarrollo de las investigaciones.

Añadió que la gobernadora podrá ofrecer explicaciones en su momento y responder a los cuestionamientos públicos, pero insistió en que el proceso judicial debe mantenerse al margen de intereses político-electorales.

El coordinador panista reiteró que el caso debe resolverse con apego a derecho y con base en las pruebas presentadas ante las autoridades competentes.

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