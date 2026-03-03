México

Vuelve a ser tema Laisha Michelle Oseguera González tras funeral de “El Mencho”

Tras la difusión en redes sociales de imágenes del funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, el nombre de su hija Laisha Michelle Oseguera González volvió a circular en medios y plataformas digitales.

A diferencia de otros integrantes de la familia, Michelle Oseguera ha mantenido un perfil discreto. Su nombre apareció en años anteriores en documentos judiciales relacionados con procesos legales de familiares en Estados Unidos, así como en reportes periodísticos derivados de investigaciones federales en México.

En 2021, fue mencionada en indagatorias relacionadas con la presunta privación ilegal de la libertad de elementos de la Secretaría de Marina en Zapopan.

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

