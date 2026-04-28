WSJ: Sheinbaum enfrenta presión por relación con Trump tras caso en Chihuahua

Martes 28 de abril de 2026

El diario The Wall Street Journal señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta una creciente presión política derivada de su relación con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por temas de seguridad y cooperación bilateral.

De acuerdo con el artículo firmado por periodistas del medio estadounidense, la mandataria mexicana habría reaccionado de forma “moderada” tras el fallecimiento de dos agentes de la CIA en un accidente ocurrido en Chihuahua, lo que generó críticas desde Washington.

El análisis refiere que Sheinbaum atribuyó públicamente la posible responsabilidad a autoridades estatales, particularmente al gobierno encabezado por Maru Campos, debido a la presunta colaboración con agentes estadounidenses. Posteriormente, el Gobierno de México envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos solicitando mayor información sobre los hechos.

Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que si bien existe cooperación entre ambos países, aún hay pendientes en la relación bilateral y sugirió que una postura más empática ante el fallecimiento de los agentes sería positiva.

El reportaje advierte que la dinámica entre ambos gobiernos se ha vuelto compleja, con presiones constantes por parte de Washington. Según el medio, esta relación ha colocado a la presidenta mexicana en una posición complicada, al equilibrar la cooperación internacional con la defensa de la soberanía nacional.

Finalmente, asesores cercanos a Sheinbaum sostienen que las decisiones tomadas responden a una estrategia de largo plazo, orientada a evitar tensiones mayores —como posibles acciones militares— y a mantener condiciones favorables en materia comercial, particularmente frente a políticas arancelarias de Estados Unidos.