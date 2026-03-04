El Estado

9.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

Walmart de México y Centroamérica anunció la reapertura de Walmart Delicias, una tienda emblemática que busca fortalecer el desarrollo económico de la región, generar empleo y apoyar a las comunidades locales. La inauguración se llevará a cabo este viernes 6 de marzo.

Eduardo Villarreal, Vicepresidente de Operaciones de Walmart, destacó que la reapertura reafirma el compromiso de la empresa con Delicias y Chihuahua, e indicó que se realizaron inversiones para modernizar la infraestructura y ofrecer servicios como autocobro, Pickup y OnDemand, mejorando la experiencia de compra.

La tienda mantendrá su plantilla de más de 110 asociados y trabajará con 17 proveedores locales que ofrecen más de 50 productos, impulsando el desarrollo de cadenas productivas regionales y acercando productos hechos en Chihuahua a más hogares. Con esta acción, Walmart refuerza su compromiso de inversión en la entidad, promoviendo empleo, consumo local y crecimiento económico.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

