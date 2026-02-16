Internacional

Lunes 16 de febrero de 2026

X registra caída masiva y afecta a miles de usuarios en México, Estados Unidos y Reino Unido

La red social X presentó fallas generalizadas este lunes, afectando a miles de usuarios en distintas regiones, incluido México, de acuerdo con reportes del sitio de monitoreo Downdetector.

Según datos recabados hasta las 07:30 horas, en México se contabilizaban más de mil 200 reportes de interrupciones. En Estados Unidos la cifra superaba los 42 mil avisos, mientras que en el Reino Unido se registraban 10 mil 958 reportes relacionados con problemas en el servicio.

Los datos en tiempo real indican que las principales afectaciones se concentraron en el acceso a la aplicación móvil, que representó cerca del 64 por ciento de los reportes. Le siguieron dificultades para cargar el feed, con aproximadamente el 21 por ciento, y en menor medida errores al intentar publicar comentarios.

Hasta el momento, la plataforma no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las causas de la interrupción. El número total de usuarios afectados podría diferir de las cifras mostradas en Downdetector, ya que el sistema se basa en reportes enviados directamente por usuarios.

La caída más reciente de la red social se registró el pasado 22 de enero, cuando se documentaron hasta 20 mil fallas en Estados Unidos, según el mismo portal de monitoreo.

Incluyen gasolinera de Nuevo Casas Grandes entre las más caras del país, según Profeco

