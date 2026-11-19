Jueves 19 de noviembre de 2026

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, expusieron sus posturas sobre el comercio internacional y el desarrollo tecnológico durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en medio de las tensiones comerciales entre ambas potencias.

Durante la inauguración del encuentro, Xi Jinping llamó a defender el libre comercio y construir una economía regional abierta, justa y sin discriminación, mediante la eliminación de barreras comerciales y el fortalecimiento de la cooperación entre las economías de Asia-Pacífico.

El mandatario chino propuso ampliar la colaboración en tecnología digital, intercambio transfronterizo de datos, energías limpias y pequeñas y medianas empresas.

Además, anunció una aportación de 20 millones de dólares para impulsar proyectos de cooperación en APEC y la creación de un Centro de Investigación de la Comunidad Asia-Pacífico en Shenzhen.

Xi también planteó desarrollar un ecosistema abierto para la aplicación de la inteligencia artificial, en un contexto de competencia tecnológica entre China y Estados Unidos.

Trump se opone a restricciones estrictas para la IA

Por su parte, Donald Trump rechazó la imposición de regulaciones estrictas a la inteligencia artificial, al considerar que podrían limitar el desarrollo de esta tecnología.

El presidente estadounidense reconoció que existen riesgos asociados con la inteligencia artificial, pero sostuvo que su administración se opondrá a medidas que frenen el avance de sistemas de mayor capacidad, incluida la denominada superinteligencia.

Trump también aseguró que Estados Unidos mantendrá su presencia en el Pacífico y continuará promoviendo el crecimiento económico, la estabilidad, la soberanía y la seguridad regional.

Putin cuestiona sanciones occidentales

En su intervención, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la economía de su país ha crecido 10 por ciento durante los últimos tres años, pese a las sanciones internacionales.

Sin embargo, de acuerdo con un análisis citado de The New York Times, una parte importante de ese crecimiento está relacionada con el incremento del gasto militar, acompañado de presiones inflacionarias y escasez de trabajadores.

Putin también invitó a los países de la región a utilizar la infraestructura logística rusa y defendió la participación de Moscú en la cooperación económica internacional.

La cumbre representa el regreso del mandatario ruso a una reunión anual presencial de APEC después de nueve años, en un escenario marcado por las sanciones occidentales y las restricciones internacionales derivadas de la invasión de Ucrania.

El encuentro puso de manifiesto las distintas prioridades de las principales potencias: China impulsa una mayor apertura comercial y cooperación tecnológica; Estados Unidos defiende un desarrollo de inteligencia artificial con menos restricciones, mientras Rusia busca fortalecer sus relaciones económicas frente a las sanciones internacionales.