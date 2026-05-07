Ximena Sariñana y La Sonora Dinamita en el Festival de las Tres Culturas en Cuauhtémoc

Jueves 7 de mayo de 2026

Autoridades municipales dieron a conocer el programa oficial del 33 Festival de las Tres Culturas, que se llevará a cabo del 14 de mayo al 7 de junio en el municipio de Cuauhtémoc, con una amplia cartelera de actividades artísticas y culturales en distintos puntos de la región.

Dentro de los eventos estelares destaca la presentación de Ximena Sariñana, quien ofrecerá un concierto el próximo 24 de mayo, mientras que La Sonora Dinamita será la encargada de cerrar las actividades el 7 de junio.

El director del Instituto de Cultura del Municipio, Raúl Manríquez Moreno, informó que esta edición contempla 109 actividades culturales y la participación de más de mil 200 artistas y exponentes en disciplinas como música, danza, teatro, literatura y verbenas culturales.

“Concurren en Cuauhtémoc artistas de otras regiones del país, de Ciudad de México y Monterrey, pero también tiene un fuerte componente local que nos llena de orgullo, ya que alrededor del 60 por ciento de las participaciones son de cuauhtemenses”, expresó.

El funcionario destacó que este año el festival tendrá una expansión importante en cuanto a sedes, al pasar de 12 a 21 escenarios distribuidos en distintos puntos del municipio.

En materia de inversión, señaló que el Gobierno Municipal destinará cerca de 7 millones de pesos, mientras que el Gobierno del Estado aportará 900 mil pesos provenientes del Fondo de Apoyo a Actividades Culturales.

Por su parte, el alcalde Humberto Pérez Mendoza reconoció el trabajo realizado por el Instituto de Cultura y resaltó la importancia de las tres culturas que dan identidad al municipio.

Asimismo, destacó que en esta edición las actividades llegarán también a comunidades y seccionales como Anáhuac y Álvaro Obregón, con el objetivo de acercar la oferta cultural a más familias de la región.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en las distintas actividades programadas durante casi un mes de celebraciones culturales.