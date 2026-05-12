Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres

Martes 12 de mayo de 2026

La diputada local Xóchitl Contreras encabezó uno de los festejos más grandes por el Día de las Madres en Ciudad Juárez, al reunir a cerca de mil mujeres en una celebración marcada por la convivencia, música y reconocimientos.

El evento congregó a madres de distintos sectores de la ciudad, quienes participaron en una jornada organizada para reconocer su esfuerzo diario dentro de sus hogares y comunidades.

Durante la celebración también estuvo presente el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, quien convivió con las asistentes y acompañó a la legisladora durante el evento.

“Las mamás juarenses merecen todo nuestro reconocimiento, cariño y respeto. Hoy vivimos una gran fiesta llena de alegría y emoción junto a mil mujeres trabajadoras, valientes y entregadas a sus familias”, expresó Contreras.

La diputada destacó que este tipo de actividades también buscan fortalecer la cercanía con las familias y generar espacios de convivencia para las mujeres de Ciudad Juárez.

“Queremos seguir construyendo comunidad y fortalecer el tejido social. Las madres son el motor de nuestros hogares y reconocerlas también es reconocer su enorme aportación a la sociedad”, señaló.

Asimismo, agradeció la presencia de Marco Bonilla y aseguró que su participación refleja el compromiso de continuar trabajando cerca de las familias juarenses.

Por su parte, el alcalde reconoció la fortaleza y dedicación de las madres asistentes y destacó la importancia de impulsar actividades que promuevan la convivencia familiar.

Entre aplausos, regalos y muestras de afecto, las asistentes disfrutaron de una tarde de celebración que, de acuerdo con los organizadores, se consolidó como uno de los eventos más concurridos por el Día de las Madres en la frontera.

Finalmente, Xóchitl Contreras reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones en favor de las mujeres y las familias de Ciudad Juárez.