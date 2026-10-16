Xóchitl Contreras exige solución inmediata a crisis de basura en Ciudad Juárez

Viernes 16 de octubre de 2026

Ciudad Juárez, Chih.– La diputada Xóchitl Contreras exigió al Gobierno Municipal de Ciudad Juárez asumir su responsabilidad ante las deficiencias en la recolección de basura en las zonas 3 y 4 y garantizar que el servicio se preste con la frecuencia establecida en el contrato.

La legisladora pidió implementar un plan de contingencia con unidades sustitutas, rutas extraordinarias y un calendario público por colonia, además de transparentar cuántos camiones se encuentran actualmente en operación y las acciones emprendidas para atender el rezago.

“Los juarenses están cansados de las excusas y de que les quieran dar atole con el dedo. La basura se acumula en las calles y el Municipio sigue sin dar una solución efectiva”, expresó.

Contreras señaló que el Ayuntamiento debe informar también sobre las sanciones o penalizaciones que podrían aplicarse a la empresa concesionaria en caso de comprobarse incumplimientos.

Asimismo, cuestionó que las reuniones y comparecencias anunciadas no se hayan traducido, hasta el momento, en resultados visibles para las familias afectadas.

“La recolección de basura no es un favor, es un servicio público que debe garantizarse. El Municipio tiene que asumir su responsabilidad y exigir resultados a la concesionaria”, afirmó.

Finalmente, la diputada aseguró que continuará denunciando las deficiencias en los servicios públicos de la ciudad.

“Juárez merece un gobierno que resuelva, no uno que se excuse. Menos promesas, menos simulación y más camiones en las calles. La basura no se recoge con discursos”, concluyó.