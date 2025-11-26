“Yako” Rodríguez acusa al titular de Agricultura de beneficiarse con importaciones tras crisis del gusano barrenador

Miércoles 26 de noviembre de 2025

El chihuahuense Eraclio “Yako” Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que, tras la crisis ocasionada por el gusano barrenador, el único beneficiado habría sido el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, a quien acusa de ser “el único importador” de ganado en ese periodo.

Rodríguez, exdiputado federal por Morena y actualmente al frente de las manifestaciones contra la reforma a la Ley del Agua, hizo estas declaraciones durante una entrevista con Carlos Loret de Mola, donde cuestionó las decisiones del Gobierno federal en materia agropecuaria.

“El Gobierno ha perdido el rumbo. No es posible que tengan a Altagracia Gómez como asesora económica en un Gobierno que se dice de izquierda, o que tengan a Julio Berdegué, quien es representante de SuKarne, atendiendo los problemas del campo”, dijo.

Según “Yako”, Altagracia Gómez, empresaria y propietaria de Minsa, y Berdegué habrían tenido un papel determinante en las decisiones agropecuarias recientes. Afirmó que Berdegué “fue la única persona que pudo importar becerros de Centroamérica después de la crisis del gusano barrenador” y sostuvo que “ha sido SuKarne, con la autorización de Berdegué”.

También criticó el perfil del funcionario federal: “Es una persona que tiene 30 años sin vivir en México; no conoce el país, mucho menos los problemas”.

En julio pasado, circuló un video del arribo a Mazatlán, Sinaloa, de un barco procedente de Nicaragua con 4,600 cabezas de ganado, importadas por la empresa SuKarne bajo el tratado de libre comercio con ese país.

Además, trascendió un oficio en el que SuKarne solicitó autorización para trasladar 5,300 becerros de engorda desde Sinaloa hacia Tlahualilo, Durango, localidad cercana a la región de La Laguna y a 40 minutos de Jiménez, Chihuahua. La petición fue dirigida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagder) del estado de Durango.

Las declaraciones de Rodríguez se dan en un contexto de alta tensión entre productores y autoridades federales, marcado por protestas nacionales por las reformas a las leyes de aguas y por los impactos de la emergencia zoosanitaria reciente.