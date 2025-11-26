Yaquis 4–0 Naranjeros

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Ciudad Obregón, Son. – Los Yaquis de Obregón comenzaron con el pie derecho al imponerse 4-0 a los Naranjeros de Hermosillo.

La Tribu tomó ventaja en la primera entrada tras un error del lanzador Touki Toussaint en un revire a segunda base, que permitió a Riley Unroe avanzar hasta tercera y posteriormente anotar gracias a un segundo error en el jardín central.

El bullpen respondió a la perfección, y en la novena entrada Efraín Contreras retiró en tres bateadores para sellar la blanqueada.

El triunfo fue para Fernando Sánchez, mientras que Toussaint cargó con la derrota.

La serie continuará este miércoles a las 19:10 horas, con Wilmer Ríos anunciado por Hermosillo y Odrisamer Despaigne por Obregón.