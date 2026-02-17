Yerno de exsecretario de Seguridad de Tabasco recibió más de 50 mdp en contratos públicos

Martes 17 de febrero de 2026

El empresario Julio César García Vera, yerno del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, obtuvo más de 50 millones de pesos en contratos de obra pública otorgados por instancias federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la información difundida por el medio Diario Cambio 22, García Vera —propietario de la empresa Garmen Servicios Petroleros S.A. de C.V.— recibió adjudicaciones para obras relacionadas con infraestructura hidráulica, alcantarillado y proyectos educativos.

El empresario está casado con Fabiola Bermúdez Encalada, hija de Bermúdez Requena, quien fue designado secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

Principales contratos

El mayor monto contratado proviene del H. Ayuntamiento de Centro, en Tabasco, que otorgó nueve contratos entre 2021 y 2024 por un total de 34 millones 898 mil 552 pesos, siendo el contrato CO-K0698-181E/2024 el de mayor cuantía, con 9.6 millones de pesos.

A nivel federal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) adjudicó en 2022 un contrato por 9 millones 87 mil 863 pesos, bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, como parte del Programa Hidrológico para Proteger a la Población de Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua en Tabasco (PROHTAB). El proyecto contempló la rehabilitación y mantenimiento de la Estructura de Control Macayo.

En el ámbito estatal, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) asignó dos contratos en 2022 y 2023 por un total de 5 millones 583 mil 961 pesos para obras de infraestructura hídrica.

Asimismo, el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) otorgó un contrato por 1 millón 69 mil 258 pesos para proyectos de infraestructura educativa.

Por otra parte, el ayuntamiento de Villahermosa firmó un contrato por 9 millones 689 mil 281 pesos (IVA incluido) con Garmen Servicios Petroleros para la construcción de una red de alcantarillado en la colonia Atasta de Serra.

Además, la empresa también figuró como contratista en el municipio de Macuspana, Tabasco, en 2022, tierra natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el momento, no se ha informado sobre investigaciones formales relacionadas con la asignación de estos contratos.