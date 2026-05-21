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Jueves 21 de mayo de 2026

Yesenia Reyes fortalece apoyo en salud con entrega de medicamentos en el Distrito 01

La diputada local del PAN por el Distrito 01 y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Yesenia Reyes, realizó la entrega de medicamentos a diversos dispensarios médicos y espacios de atención comunitaria de la región, como parte de las gestiones enfocadas en fortalecer la atención médica para las familias chihuahuenses.

Las entregas se llevaron a cabo en el DIF de Galeana, así como en los dispensarios médicos de Ignacio Zaragoza, Janos y San Antonio, este último ubicado en el municipio de Casas Grandes.

La legisladora explicó que estos apoyos fueron posibles gracias a las gestiones realizadas con la fundación Fundación Nexummédica y al respaldo del doctor Alejandro Pineda Urías, quien colaboró en las acciones para beneficiar a personas en situación vulnerable.

“Seguimos trabajando para acercar apoyos que ayuden a las familias y fortalezcan la atención médica en nuestra región. La salud debe seguir siendo una prioridad y, por eso, continuamos gestionando beneficios para nuestra gente”, expresó Yesenia Reyes.

Asimismo, adelantó que próximamente también se realizará una entrega de medicamentos a Cáritas de Nuevo Casas Grandes, con el objetivo de ampliar el alcance de estos apoyos comunitarios.

Finalmente, la diputada reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones desde el Congreso del Estado y la Comisión de Salud para contribuir al bienestar y la atención de las y los habitantes del Distrito 01.

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