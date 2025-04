"Yo no la juzgo": Cazzu rompió el silencio sobre Ángela Aguilar

Sábado 5 de abril de 2025

Cazzu fue cuestionada sobre si le molestaban las declaraciones de Ángela Aguilar sobre que no entendía los problemas que le adjudicaban y las críticas que recibía, la argentina entre risas dijo “ yo no la juzgo”.

La cantante argentina Cazzu fue cuestionada sobre su relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como de la convivencia con su hija Inti.

Amable y tranquila, Cazzu accedió a responder los cuestionamientos de un medio de comunicación en Argentina.

El reportero la abordó sobre si le molestaban las declaraciones en las que Ángela aseguraba que ha sido blanco de críticas, a lo que Cazzu respondió: “no me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta, si son felices me encanta”.

Respecto a la relación de Nodal con su hija, dijo que eso está en privado y que así lo va a mantener, agregó que lleva una relación formal con su ex por el bien de su hija y su comunicación es exclusivamente de ella, para dejar en claro que no llevan una amistad.