Zar antidrogas de EE. UU. felicita a México por abatir a “El Mencho”

Miércoles 25 de febrero de 2026

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos, felicitó a las autoridades mexicanas por el operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La reunión de alto nivel se realizó este martes con integrantes del Gabinete de Seguridad de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y contó con la participación del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, así como de Carter, conocida como la “zar antidrogas” nombrada por el expresidente Donald Trump para coordinar la política antidrogas de EE. UU.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Gabinete de Seguridad señaló que ambas naciones “reafirmaron el compromiso de colaboración bilateral en beneficio de nuestras naciones, en un marco de respeto a la soberanía y cooperación basada en la confianza mutua”.

Por parte de México asistieron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; los secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Pedro Morales Ángeles; la titular de la FGR, Ernestina Godoy; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco.

Durante la reunión se destacó que el operativo fue planeado y ejecutado por la Fuerza Especial Conjunta, integrada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo estadounidense en materia de inteligencia e intercambio de información.

El general secretario Ricardo Trevilla reconoció el papel de los militares mexicanos, lamentó las bajas ocurridas durante el enfrentamiento y enfatizó que “cumplieron su misión”, subrayando la fortaleza del Estado mexicano en la lucha contra el narcotráfico.