"Zarina antidrogas" de EE. UU. asegura que ningún capo escapará tras captura de “El Mencho”

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), conocida como la “zarina antidrogas”, afirmó que la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, demuestra que ningún narcotraficante es intocable y que ningún capo podrá escapar para siempre.

En entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez para el diario Excélsior, Carter enfatizó: “Si el Gobierno mexicano, trabajando con Estados Unidos, pudo atrapar a El Mencho, adivinen qué: podemos ir por ustedes y lo haremos”.

La funcionaria estadounidense destacó que los esfuerzos conjuntos han reducido en más del 56% el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos y reafirmó que continuarán hasta alcanzar cero. Además, reconoció el sacrificio de las fuerzas especiales mexicanas durante el operativo y expresó sus condolencias por las pérdidas de vidas militares.

Carter subrayó la importancia de la cooperación bilateral bajo la doctrina del presidente Donald Trump, que ha priorizado el hemisferio occidental: “El Mencho fue eliminado. Pudimos atrapar al fantasma, al más escurridizo, al que supuestamente iba a poder esconderse de nosotros para siempre. Pudimos ubicarlo, pudimos ir por él”.

Finalmente, aseguró que trabajará junto con México para “borrar” a los cárteles de la faz de la Tierra, sin darles espacio para actuar, enviando un mensaje de que la lucha contra el narcotráfico continuará con firmeza y coordinación bilateral.

Tras muerte de “El Mencho”, Anabel Hernández lanza señalamientos sobre presunto apoyo del CJNG a campaña presidencial

