Zelenskyy revela operaciones de militares ucranianos contra drones Shahed en Medio Oriente

Viernes 10 de abril de 2026

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, confirmó por primera vez que personal militar ucraniano participó en la intercepción de drones Shahed de fabricación iraní en varios países de Medio Oriente, como parte de un esfuerzo conjunto para apoyar a gobiernos aliados frente a las mismas armas que Rusia utiliza en territorio ucraniano.

Las declaraciones, ofrecidas a periodistas y difundidas tras levantarse un embargo informativo, detallan que las fuerzas ucranianas emplearon drones interceptores de producción nacional, previamente probados en combate, para derribar los modelos Shahed operados por Irán.

“No se trataba de una misión de entrenamiento o ejercicios militares, sino de apoyo para construir un sistema moderno de defensa aérea que realmente pueda funcionar”, señaló Zelenskyy.

El mandatario indicó que estas operaciones se llevaron a cabo antes del alto el fuego tentativo alcanzado esta semana entre Irán, Estados Unidos e Israel. Aunque no identificó los países involucrados, recordó que previamente se habían desplegado 228 expertos ucranianos en la región para apoyar tareas defensivas.

A cambio de esta cooperación, Ucrania está recibiendo armamento para proteger su infraestructura energética, así como suministros de petróleo y diésel, y en algunos casos acuerdos financieros destinados a reforzar la estabilidad interna del país.

Preocupación por desvío de apoyo a Ucrania

La revelación ocurre en un momento en que Ucrania enfrenta temores de que el conflicto en Medio Oriente pueda desplazar la atención y el apoyo militar occidental, especialmente en materia de defensa aérea. Sin embargo, Zelenskyy aseguró que sus aliados continúan enviando misiles para los sistemas Patriot, incluidos nuevos lotes recibidos en los últimos días.

El presidente advirtió que la primavera y el verano serán periodos especialmente difíciles, con un incremento de la presión tanto política como militar, mientras Estados Unidos entra en un ciclo de elecciones internas.

Zelenskyy afirmó que invitó a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a visitar Kiev y propuso un formato trilateral con Moscú, aunque aún no está claro si la reunión se concretará o si se llevará a cabo en un tercer país.

Guerra prolongada y tensiones energéticas

El mandatario reiteró su llamado a que los países occidentales restablezcan plenamente las sanciones al petróleo ruso, advirtiendo que cualquier flexibilización permitiría a Moscú mantener su esfuerzo bélico. Señaló que Rusia ha incrementado sus ingresos debido al alza global en los precios del petróleo, impulsada por daños en la infraestructura energética del Golfo y el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

Zelenskyy también reconoció que socios internacionales pidieron a Ucrania reducir sus ataques a instalaciones energéticas rusas durante el bloqueo de Ormuz, pero sostuvo que el petróleo ruso tiene un impacto limitado en los mercados mundiales.

Putin anuncia tregua de Pascua; Ucrania está dispuesta a corresponder

En medio de este contexto, el presidente ruso Vladímir Putin anunció una tregua de 32 horas con motivo de la Pascua ortodoxa. Zelenskyy declaró que Ucrania está lista para corresponder al alto el fuego:

“La gente necesita una Pascua libre de amenazas y un movimiento real hacia la paz”, escribió el viernes.

Intentos anteriores de alto el fuego han tenido poco efecto, con acusaciones mutuas de violaciones. El Kremlin calificó la medida como un gesto “humanitario”, aunque reiteró que Moscú mantiene sus requisitos para un acuerdo integral, un punto que ha frenado avances diplomáticos.

Reuniones en Estados Unidos previo a vencimiento de sanciones

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el enviado ruso Kirill Dmitriev se encuentra en Estados Unidos en reuniones vinculadas a temas económicos. Aclaró que su visita no forma parte de negociaciones sobre la guerra en Ucrania ni implica una reanudación de diálogos, y ocurre justo antes de que expire una exención de sanciones de 30 días al petróleo ruso.