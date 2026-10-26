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Lunes 26 de octubre de 2026

Zuany promovió amparo; FGE mantiene investigaciones por denuncias en su contra: Loya

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Loya Chávez, informó que Guillermo Arturo Zuany Portillo promovió un amparo indirecto, mientras la institución mantiene abiertas investigaciones derivadas de denuncias presentadas en su contra.

Durante una conferencia de prensa, Loya señaló que la FGE trabaja en diferentes mecanismos para localizar a Zuany y confirmó que la autoridad investigadora ya fue notificada de la existencia del recurso promovido por el exfuncionario.

“Esta persona, Guillermo Arturo Z., tiene un amparo indirecto, del cual ya se notificó”, explicó.

El encargado de la Fiscalía agregó que ya fue solicitado apoyo internacional para las acciones relacionadas con su localización, aunque indicó que, de acuerdo con la información disponible, Zuany estaría “más o menos” ubicado dentro del territorio nacional.

Loya precisó que las investigaciones en su contra continúan a partir de las denuncias recibidas por la Fiscalía, por lo que las autoridades mantienen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La existencia del amparo no implica una determinación sobre la responsabilidad de Zuany en los hechos investigados, mientras que corresponderá a las autoridades judiciales resolver los alcances de la protección solicitada.

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