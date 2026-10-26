Zuany suma nueve días prófugo; indagan sus contactos con estadounidenses antes del operativo de El Pinal

Lunes 26 de octubre de 2026

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, suma nueve días sin ser detenido tras librarse una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en irregularidades relacionadas con el operativo de El Pinal, donde posteriormente murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses.

La orden de captura fue librada el 16 de octubre por un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de las investigaciones por los hechos ocurridos entre el 16 y 19 de abril en el municipio de Morelos. El mandamiento judicial también alcanzó al entonces fiscal general César Jáuregui Moreno, quien fue detenido un día después.

A Zuany se le atribuye presuntamente falsedad ante las autoridades, mientras que Jáuregui fue vinculado a proceso en la causa estatal por ejercicio ilegal del servicio público. Paralelamente, autoridades federales investigan las circunstancias en las que ciudadanos estadounidenses participaron en el operativo.

De acuerdo con información incorporada a las investigaciones, Zuany habría mantenido contacto con personal estadounidense que acudía a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, ubicadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Entre los elementos señalados se encuentra una bitácora del 14 de abril, que registraría el ingreso de Richard Leiter Johnston III, uno de los estadounidenses que posteriormente murió, para una cita con Zuany. También existen registros de videovigilancia relacionados con la presencia de funcionarios estatales y visitantes extranjeros en las instalaciones.

La investigación analiza además señalamientos sobre una posible entrega de armas largas a los visitantes estadounidenses y una reunión realizada el 13 de abril entre Zuany, Jáuregui y Pedro Ramón Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, en el contexto de la preparación de la intervención. Estos hechos forman parte de las indagatorias y deberán ser acreditados ante las autoridades judiciales.

La gobernadora Maru Campos ha señalado que Zuany no acudió directamente al operativo de El Pinal, pero habría participado en su preparación antes de viajar a Estados Unidos para asistir a un curso, quedando Oseguera al frente de la intervención.

El 19 de abril, durante el regreso de los participantes, ocurrió el accidente carretero en el que murieron Oseguera, su escolta y chofer Manuel Genaro Méndez Montes, así como los estadounidenses Johnston y John Dudley Black.

El caso de Zuany también cobró relevancia después de que Campos revelara que desde diciembre de 2025 autoridades consulares estadounidenses le habían informado sobre el retiro de la visa del entonces funcionario.

Según la versión de la gobernadora, pidió su separación mientras se aclaraba la situación. Posteriormente Zuany recuperó el documento migratorio y regresó a su puesto, luego de que Jáuregui le habría asegurado que no existían problemas para su reincorporación.

Zuany dejó la Fiscalía en mayo de 2026, después del inicio de revisiones relacionadas con el operativo de El Pinal. Meses después se libró la orden de aprehensión que, nueve días después, continúa pendiente de cumplimentarse.

Mientras César Jáuregui enfrenta además un proceso federal por presunta traición a la patria, derivado de los mismos acontecimientos, hasta ahora no se ha informado públicamente de una imputación federal contra Zuany por ese delito.

La responsabilidad penal de Guillermo Arturo Zuany deberá ser determinada por los tribunales y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.