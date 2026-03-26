uscan a joven desaparecido en la colonia Villa Juárez; FGE solicita apoyo ciudadano

Jueves 26 de marzo de 2026

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una solicitud de colaboración para localizar a Luis Raúl Romero Meléndez, de 28 años, reportado como desaparecido desde el pasado 23 de marzo, fecha en la que salió de su domicilio ubicado en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con la ficha oficial, Luis Raúl nació el 3 de agosto de 1997 y cuenta con señas particulares que pueden ayudar a su identificación: tatuajes de dos estrellas en la pantorrilla derecha, además de las palabras “KEILY” en los dedos de la mano izquierda y “VALENTINA” en los dedos de la mano derecha.

El joven mide aproximadamente 1.70 metros, pesa alrededor de 60 kilogramos, es de tez trigueña clara, complexión delgada, cabello castaño oscuro corto, ojos cafés oscuros alargados, rostro alargado, nariz convexa y boca mediana asimétrica.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía que cualquier información que pueda contribuir a dar con su ubicación sea reportada de inmediato a los números 911 de emergencias o 089 de denuncia anónima.

Las autoridades mantienen activo el protocolo de búsqueda y reiteraron la importancia del apoyo ciudadano para agilizar la localización del joven.