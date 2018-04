Andrés Manuel López Obrador sale raspado en debate

El Bronco, mal, mal y muy mal, quizá el más relajado, sin embargo esa propuesta de cortar manos a los corruptos provocó que más de cuatro se tocarán las muñecas

Maltrecho, desencajado y con todas las respuestas en el aire, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo capacidad de respuesta a los cuestionamientos del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, dejando atrás la oportunidad de avanzar en las preferencias y, contrario a ello, empezando a perder terreno.

La corrupción de sus colaboradores, las ansías de ser presidente solo por serlo, el ser un mantenido del erario público durante todos estos años, fueron los factores que al final de cuentas generaron la derrota total para el candidato de Morena, quien de esta forma empezó a caer en las preferencias de cara a las elecciones presidenciales.

Otras preguntas que se quedaron en el aire fueron: la elección del fiscal anticorrupción, ya que propone que el mismo Presidente le elija, su propuesta de amnistía a los corruptos y sobre todo su programa de trabajo.

Mientras tanto, al concluir el debate, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador no tuvieron de otra que no fuera atacar a Ricardo Anaya, verdadero ganador del ejercicio, debido a que ya no hubo forma de colocar a su gallo como el delantero en las preferencias.

Con este resultado, el debate se puede convertir en el parteaguas para la elección, ya que hasta la fecha la lucha entre Anaya y AMLO se encontraba con por lo menos cinco puntos de diferencia entre ellos, sin embargo se empieza a cerrar y esto podría cambiar la situación en los próximos días.

Otro gran perdedor del debate fue el gris candidato de la alianza PRI-PANAL-Partido Verde, José Antonio Meade, quien no vio una; ataco y recibió ataques pero al final un golpe contundente de Anaya: responda cuanto le tocó de rebanada del pastel que partió con Cesar Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, parafraseo Anaya mostrando una fotografía de Meade y Duarte partiendo un pastel, no hubo respuesta.

Margarita ni hablar, fuera de la jugada, defendiendo a su esposo, el expresidente Felipe Calderon, pero con un evidente nerviosismo que por momentos rayo en la prepotencia, no lució y su propuesta no se pudo observar.

Finalmente El Bronco, mal, mal y muy mal, quizá era el más relajado de todos, sin embargo esa propuesta de cortar las manos a todos los corruptos provocó que más de cuatro se tocarán las muñecas.

Ricardo Anaya por su parte se vio firme y seguro, respondió ataques y ataco fuertemente, tanto a Meade con quien compite en un mercado específico de votos y a Andrés Manuel, a quien paso a paso va alcanzando en la contienda.

En redes sociales, ahora ni los rusos pudieron intervenir en favor de Andrés Manuel, quien perdió todos los sondeos y encuestas sobre el debate.