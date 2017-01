Ante Trump la unidad debe ser nacional y no en torno a un solo poder: Javier Corral

Se debe escuchar a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes de la Unión y a los niveles de Gobierno, advierte el mandatario de Chihuahua.

Ante la política asumida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la respuesta de unidad en México debe ser nacional, de Estado y no solo de un poder o de un actor, porque ese enfoque puede llegar a reducir nuestra capacidad de acción, señaló el gobernador Javier Corral.

“Tiene que ser una política de Estado. No puede ser solo una política presidencial porque entonces terminará en un pacto con el presidente o en una unidad en torno al presidente, y lo que tenemos que hacer es una unidad en donde se escuche a las instituciones, a los gobernadores, a los poderes de la Unión y a los niveles de Gobierno”, expresó el mandatario en una entrevista con Carmen Aristegui, que fue transmitida en plataformas digitales.

Javier Corral informó que fue convocado a una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto para el próximo lunes 30 de enero, en la Ciudad de México, precisamente para dialogar y consultar sobre el tema.

Al considerar que se debe actuar con sensatez y firmeza, expresó “Ahora se ha querido traducir la actitud de México frente a Trump solo como sensata. Pero necesitamos también la firmeza de las decisiones. Y ahí es donde nos está faltando un mayor contenido. Nos tienen que ver, sí por supuesto, unidos pero firmes”. Recordó que hace tres semanas se generó en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un pronunciamiento muy importante de los gobernadores fronterizos, que no ha sido atendido y no ha tenido la más mínima respuesta.

“Creo que esas fallas no pueden persistir. Es momento de escucharnos todos, de atendernos todos, y de tomar en cuenta las opiniones de quienes en la frontera con los Estados Unidos, tendremos los efectos más inmediatos de esta nueva hostilidad. Digo nueva hostilidad, porque no es ninguna novedad, o no es inaugural, una época de agresión”.

Lo que hay que hacer es integrar un paquete de acciones en varios sentidos, y desde el punto de vista migratorio, fortalecer una recepción a connacionales que serán repatriados de manera forzada, o para aquellos que lo hagan de manera voluntaria. “Que no sea solamente una atención al migrante en términos de un acompañamiento humanitario o en términos de salud, sino también de inclusión productiva”, expresó.

El Gobierno Federal tiene que desplegar una revisión de sus acuerdos comerciales y particularmente en el tema de la seguridad. “En muchos sentidos México le ha estado cuidando las fronteras a los Estados Unidos. Este es un tema que también se tiene que poner sobre un plan integral en la nueva relación. Y por supuesto muchas más acciones hacia el interior, que hacia los Estados Unidos”, enfatizó el gobernador.

Trump ha regresado a filones muy ramplones del proteccionismo norteamericano, que no tienen mucha recepción, incluso en el conjunto de la sociedad americana. “Este proteccionismo ha terminado empobreciendo incluso a los Estados Unidos cuando lo han puesto en marcha. El que se cierra fronteras, se cierra oportunidades de crecimiento”, concluyó.