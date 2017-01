Cesar Duarte y Dowell; meten al PRI en campaña contra Corral

Priistas molestos porque el ex gobernador continúa controlando partido tricolor en el Estado de Chihuahua, a pesar de las irregularidades en su administración

Lo que parecía en un inicio una simple campaña preelectoral por parte del ex regidor y ex dirigente municipal del PRI, Fermin Ordoñez, en busca de la dirigente estatal de su partido, ha ido tomado otra forma y se ha convertido en el inicio de una fuerte campaña para proteger al ex gobernador Cesar Duarte, por medio de ataque al Gobierno de Javier Corral.

De esta forma, Cesar Duarte no solo ha logrado mantener el poder dentro del PRI, con Guillermo Dowell al frente, sino además poner al frente del liderazgo político a Fermin Ordoñez, para encabezar las acciones de defensa del ex gober, temiendo que en el futuro se pueda presentar una orden de aprehensión en su contra.

Las diputadas Adriana Fuentes y Karina Velazquez, serían otras de las piezas del ex gobernador que le seguirán el juego, a pesar de que los grupos más posicionados al interior del partido tricolor son los de los ex gobernadores, José Reyes Baeza y Patricio Martínez.

De tal forma la campaña arrancó con mensajes sobre los cien días de gobierno del panista Javier Corral, a quien hoy acusan de quejarse por no tener dinero en las arcas del estado, además de señalarle poca inversión y el nulo cumplimiento de algunas promesas de campaña.

Lo que los priistas no están diciendo es que realmente al interior del Gobierno del Estado, ha quedado demostrado que no había dinero, incluso se habla de dependencias que prácticamente saquearon las arcas publicas en los últimos días de la pasada administración, con la intención de no entregarle ni un cinco a Javier Corral y de pasada llenar sus bolsillos para hacer la «bachicha» (bolsas llenas) como decía mi aguelita.

Lo anterior reiterado el pasado miércoles con el anunció del Plan de Austeridad, el cuál vendría a permitir al Gobierno del Estado, acceder a recursos frescos para poder enderezar el camino de un barco dejado al garate y en penumbras por Cesar Duarte y su gabinete de trabajo.

De esta forma y con el apoyo de los liderazgos mencionados, el ex gobernador estaría blindándose, más aún cuando la Contraloría ya tiene preparado todo un expediente en su contra, del cuál aseguran, saldrá la orden de aprehensión al comprobarle diversos delictos cometidos durante su administración.

Por lo pronto, lo que es un hecho, es que Cesar Duarte sigue controlando al PRI y las principales posiciones operativas, al estar comprobado que además mantienen un importante apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, del dirigente nacional de ese partido, Enrique Ochoa Reza, de Luis Videgaray, ex secretario de hacienda y hoy titular de relaciones exteriores.

Lo anterior merced los negocios y el saqueo que se vivió en Chihuahua durante la pasada administración.