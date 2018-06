Chihuahua avanza a cuartos de final en el voleibol de sala femenil

Después de los intensos juegos que se vivieron en la ronda eliminatoria, se definieron los cuartos de final del voleibol femenil, en la edición XXIII de la Olimpiada nacional y Nacional Juvenil Chihuahua 2018.

Los equipos de la categoría Sub 15 que avanzaron a la siguiente ronda son Chihuahua, Guerrero, Yucatán, Nayarit, Baja California y Nuevo León. Por la Sub 17, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Durango y Quintana Roo. En la Sub 19 clasificaron Baja California, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Yucatán y Durango.

En la categoría Sub-15, Chihuahua enfrentará a Nuevo León, a las 9:00 de la mañana.

En la Sub 17 se medirá al Estado de México, en punto de las 10:00 a.m., en el Gimnasio Universitario. En la Sub-19, las chihuahuenses tendrán como rival a Veracruz a las 11:00 de la mañana, duelo pactado en el Gimnasio de Bachilleres.

El equipo de la categoría Sub-15 no pudo mantener su marca perfecta. En el primer juego se impuso 25-10, 25-10 a Yucatán y con ello aseguró su clasificación. Más tarde se enfrentó al Estado de México y perdió 21-25 y 23-25.

El equipo Sub-19 combinó resultados, luego de perder 21-25, 25-21 y 13-15 ante Nuevo León, en el primer partido del día, pero se recuperó ante Durango al obtener la victoria por 25-16 y 25-8.

Por su parte, el equipo Sub-17, que dirige el profesor Eleazar Cruz, tuvo un cierre épico al ganar su último duelo de la fase eliminatoria y con ello clasificar a los cuartos de final. Se impuso 25-10 y 25-13 a Quintana Roo.

Sub 19 femenil ​Cancha 3 Colegio de Bachilleres

Veracruz ​16-25 / 25-14 / 15-17​Jalisco

Chihuahua ​21-25 / 25-21 /13-15​Nuevo León

Baja California ​25-12 / 25-21​Durango

CDMX ​18-25 / 14-25​EDOMEX

Yucatán ​9-25 / 22-25​​Veracruz

Chihuahua ​25-16 / 25-8​​Durango

Nuevo León ​25-15 / 25-20​​Baja California

Jalisco ​25-11 / 25-21​​CDMX

Yucatán ​16-25 / 14-25​​EDOMEX

Sub 17 femenil Cancha 2 UACJ

Nuevo León ​25-17 / 25-21​Estado de México

Durango ​15-25 / 9-25​Jalisco

Baja California ​25-20 / 25-21​Quintana Roo

Chihuahua ​24-26 / 22-25​Veracruz

EDOMEX ​25-16 / 25-14​Durango

CDMX ​7-25 / 19-25​Nuevo León

Veracruz ​25-21 / 20-25 / 7-15​Baja California

Chihuahua ​25-10 / 25-13​Quintana Roo

CDMX ​6-25 / 12-25​Jalisco

Sub 15 femenil Cancha 1 “Neri Santos”

Veracruz ​25-20 / 25-12​Nayarit

Guerrero ​​19-25 /19-25​Durango ​

Chihuahua​25-10 / 25-10​Yucatán

Baja California ​25-11 / 16-25 / 15-12​EDOMEX ​

Nuevo León ​25-22 / 20-25 /12-15​Veracruz

Nayarit ​25-19 / 25-15​Guerrero

Chihuahua ​21-25 / 23-25 ​EDOMEX

Yucatán ​13-25 / 15-25​Baja California

Nuevo León ​25-14 / 25-16​Durango