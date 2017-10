Chihuahua no olvida a Cesar Duarte; PRI lo sostiene

A un año de concluir la administración del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, la polémica continúa por la herencia que dejó a la actual administración

Como parte de un legado histórico y cultural, el día de hoy 4 de octubre circula en redes sociales del Estado de Chihuahua, un documento con los 30 puntos que no se pueden olvidar del gobierno de Cesar Duarte.

De acuerdo al documento, estos puntos son los que han impedido que el actual gobierno, encabezado por el panista Javier Corral, salga adelante de los compromisos multianuales contraídos por la pasada administración, principalmente en cuanto a deuda y dinero para obras.

También habla del proteccionismo de la presa para que nada se supiera de lo que ocurría con el anterior gobierno.

Anexamos la lista de 30 hechos que Chihuahua no quiere olvidar, de acuerdo al documento:

4 DE OCTUBRE; CESAR DUARTE NO SE OLVIDA

Chihuahuenses;

A un año de inició de la actual administración estatal, enumeramos treinta puntos que jamás debemos olvidar sobre como arrancó este gobierno y sobre lo que el PRI quiere que se olvide por completo;

Había 25 millones de pesos en caja; ni para pagar nómina de gobierno. El Vivebús era una desgracia para los habitantes de la capital porque no circulaba, tampoco había rutas alimentadoras. Los chóferes y concesionarios se la pasaban bloqueando las calles del centro de Chihuahua. La policía, el Gobernador y los funcionarios no se atrevían a pisar la Sierra Tarahumara por la ola violenta y por miedo al 80. Juan Gabriel y otros artistas caros, amenizaba las fiestas del estado. Chihuahua era primer lugar en deuda con 50 mil millones de pesos; casi cuatro veces más en relación a los 12 mil de deuda que recibió Cesar Duarte de Reyes Baeza. El gobierno no entregaba recursos al Teletón, ni a Fechac, ni a la Cruz Roja, ni al Fiscoseg, todo lo cobraban y se quedaban con él a pesar de que no les pertenecía. En salud era un robo en despoblado la compra de medicamento y la atención a los usuarios del seguro popular. Los funcionarios honestos querían que se acabará la administración por temor al robo y saqueo que diariamente se realizaba de las finanzas estatales, además de la destrucción de papelería. No había patrullas y los policías estaban al servicio de los funcionarios. No había gasolina para los vehículos de Gobierno. El Gobierno no pagaba a proveedores y afectaban la economía. Las obras inauguradas estaban mal hechas y eran federales pero se inauguraban como estatales. La promoción de la cultura se detuvo; poca gente en festivales por la baja calidad de presentaciones, pese al alto costo. Chihuahua era sede de la Olimpiada Juvenil deportiva en 2016 y se la quitaron porque gobierno no hizo lo que tenían que hacer para que les llegará el presupuesto. Viajes de funcionarios a China, Europa y otros países eran una constante pero sin resultados en la consolidación de los proyectos. Los manzaneros de Chihuahua regalaban su producto porque el estado permitió el ingreso de manzana de desecho de Estados Unidos. Las carreteras del estado no tuvieron mantenimiento durante los seis años; aun hoy presentan problemas de baches. Construyeron mal la Ciudad Judicial, se goteaba y avergonzó a todo el estado, incluso trajeron al Presidente de la República a inaugurarla. El ex-gobernador manipuló la Ley Orgánica del poder judicial para nombrar a sus amigos y blindar sus fechorías. Se creó una asociación ganadera para destruir a la tradicional, pero ahora controlada por el ex gobernador para sacar apoyos a su rancho. El 98 por ciento del los medios de comunicación (prensa, radio, televisión e Internet) aplaudían a Cesar Duarte e impedían que la gente se diera cuenta lo que pasaba, porque recibían pagos millonarios. Pueblos indígenas eran totalmente ignorados, el Coordinador de la Tarahumara se la pasaba en Chihuahua haciendo política. Bajó la calidad educativa obligando a las escuelas a recibir a todos los estudiantes, cobrándoles cuota; muchos reprobaban en primero. Se utilizaban helicópteros y aviones para viajes privados y de placer. El Gobierno obligaba a los funcionarios a trabajar para el PRI en cada elección y les quitaba parte del salario para enviarlo a ese partido. Pagaban a militantes de otros partidos, diferentes al PRI, para que no dijeran nada de lo que pasaba en el gobierno de Duarte. Chihuahua vivía una pesadilla que parecía no iba a terminar nunca. En un hecho histórico, Cesar Duarte ni siquiera se presentó a la toma de protesta del nuevo gobernador y emprendió la huída. El PRI solapo al ex gobernador y no le ha querido expulsar de su partido, pese a ser un prófugo de la justicia.

QUE NO SE OLVIDE, QUE NO NOS QUIERAN ENGAÑAR, CHIHUAHUA VIVE Y VIVIRÁ POR MUCHO TIEMPO LAS CONSECUENCIAS DEL GOBIERNO DE CESAR DUARTE; O NO?, TU QUE OPINAS?