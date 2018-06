Coordinan esfuerzos Protección Civil, Salud, Educación y JMAS para hacer frente a ola de calor.

Llaman a hacer uso eficiente del agua para que no se vacíen tinacos y no haya desabasto en domicilios chihuahuenses.

La Secretaría General del Gobierno del Estado de Chihuahua coordina esfuerzos con Salud y Educación, así como con las juntas municipales de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para atender la ola de calor que afecta la disposición de agua potable en la entidad.

Los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón y de la JMAS Chihuahua Roberto Lara Rocha, al igual que el subdirector Técnico de la Conagua, Melchor López, expusieron las estrategias de contención ante el fenómeno que incide en todo el país.

En conferencia de prensa desarrollada en el Salón Carlos Pacheco del Palacio de Gobierno, señalaron que debe ser una alianza entre gobierno y la sociedad civil, como se logre administrar correctamente la dotación y el uso de la red hidráulica en cada vivienda o negocio.

El Coordinador de Protección Civil, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, comentó que por instrucciones del gobernador Javier Corral Jurado, emprendieron una estrategia conjunta en base a líneas de acción con medidas preventivas las 24 horas del día para atender la demanda y a la ciudadanía.

Las líneas de acción son: crear conciencia en la parte de salud para evitar enfermedades; en educación para que las escuelas se protejan y no hagan actividades al aire libre en horas de intenso calor.

En los medios de difusión y redes sociales se difunde la concientización con spots, videos y la página de la Coordinación, para que la ciudadanía tome las medidas preventivas en caso de emergencias meteorológicas.

Además, cuidarse del calor extremo; no exponerse al sol por tiempo prolongado, vestir ropa ligera, de colores claros, con mangas largas y holgadas, tomar mucha agua o suero oral, refrigerar los alimentos de fácil descomposición, no automedicarse sino buscar atención médica, jamás dejar a una persona o mascota encerrado en un automóvil, usar sombrero, sombrilla y protector solar, extremar cuidados con las personas de tercera edad, niños o indigentes, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

El presidente de la JMAS Chihuahua, Roberto Lara, dijo que no hay colonias que tengan más problemas por mayor o menor clase socioeconómica, “el problema de abastecimiento, de calor, el sistema de administración, lo enfrentan todas las colonias”, acotó.

Exhortó a los usuarios a administrar bien el agua, no desperdiciarla y a denunciar el uso irresponsable, ya sea por riego de jardines, lavado de banquetas y fugas en tinacos o interiores: “no podemos, no tenemos la capacidad si los chihuahuenses no hacemos lo que nos toca en nuestro domicilio”.

El funcionario recordó que recientemente Chihuahua fue declarada en emergencia por el intenso calor. “El calor va a continuar y es necesario administrar y cuidar el agua en los domicilios y cuidarla bien”, agregó.

Particularmente en la capital, el consumo de agua se incrementó por el crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años, de 16 mil a 22 mil hectáreas, con expansión territorial de 38% en forma horizontal. Mientras la población creció un 16.9% al pasar de 800 mil habitantes a cerca del millón.

Lara Rocha expuso que el sistema de tandeo se diseñó hace 40 años con la intención de que los chihuahuenses tuvieran tanques de almacenamiento en los domicilios, lo que ha ocasionado que no se pueda tener una red presurizada con agua de manera permanente, sino que se tienen que estar llenando tanques y aljibes.

La red hidráulica en la ciudad de Chihuahua es de 3,300 kilómetros, pero el 70 por ciento data de hace 40 años. “El agua se suelta a las 4:00 de la mañana y los tanques se vacían entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana en promedio”, resaltó el funcionario.

Consumo promedio en los hogares chihuahuenses ante la intensidad del calor:

Un aire acondicionado consume entre 60 y 70 litros de agua por hora. Si una familia prende su aire durante 7 horas o toda la noche, consume medio tinaco doméstico.

En la ducha de 5 minutos se pueden consumir 60 litros, el sanitario viejo 10 litros mientras que uno nuevo el consumo es de 5 litros por descarga. En el lado de ropa 720 litros por semana en promedio y lavado de trastes 50 litros.

A su vez, el subdirector Técnico de Conagua, Melchor López, señaló que conforme al Servicio Meteorológico Nacional, para junio de este año se esperan temperaturas que van de los 35 a 40 grados en la parte Norte y Este del estado, con un receso de clima templado entre 28 y 35 grados.

Recordó que junio no es un mes muy lluvioso, sin embargo se esperan ciertas entradas a las presas en el Sur del estado. En julio las temperaturas serán un poco menores en los valles de Cuauhtémoc, Babícora y la Cuenca del Papigochi, con temperaturas más templadas.

En julio las temperaturas serán semejantes a junio, las lluvias oscilarán entre 90 y 120 milímetros, mientras que en la parte Este del estado serán escasas, entre 30 y 60 milímetros. Eso equivale al 60% de lo que llueve en un mes de julio “normal” para Chihuahua. Para agosto podrían mejorar las condiciones.

El funcionario federal agregó que están pronosticados 18 ciclones, de los cuales 8 serán tormenta tropical, 4 huracanes de categoría 1 y 2 y 6. Los huracanes del Pacífico son los más benévolos para el estado de Chihuahua ya que benefician el 80% del territorio, mientras que del 10 al 20 % de la geografía recibe beneficios de ciclones que llegan por el Atlántico.