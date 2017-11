Criticones pierden credibilidad y audiencias; las redes opinan

Lo que si se entiende con esta forma de actuar es, porque realmente en el pasado inmediato no criticaron nada de lo que hacia la administración de César Duarte

Dicen que una persona criticona siempre es infeliz, pues resulta que eso le esta pasando a más de dos medios de comunicación en Chihuahua, los cuales han quedado muy lejos de hacer un periodismo con veracidad, tomando partido para atacar de forma simplista a la administración del gobernador panista Javier Corral en Chihuahua.

La Carrera de la Liberación, la practica del golf por el Gobernador, un vídeo presuntamente implementado por grupos del narcotráfico, entre otros, no son los grandes temas de la sociedad chihuahuense, pero de acuerdo a la visión de algunos medios sí.

Para la mayoría incluso estos son temas que no tienen relevancia, son poco importantes y en algunos casos, temas que le hacen el caldo gordo a los grupos delictivos, como es el caso del supuesto narcovídeo dado a conocer la semana pasada, en medios escritos y de internet.

Esta claro que la práctica del periodismo debe enfocarse en la crítica, en la presentación de noticias reales, en el análisis del rumbo que van tomando las diferentes temáticas sociales, pero partiendo desde un análisis objetivo y veraz.

También esta claro que la práctica informativa y periodística debe enfocarse en los temas de importancia para la sociedad, en esta caso chihuahuense, por medio de un periodismo social y político de fondo, no por medio de chismes y chirinolas políticas que en nada contribuyen a lograr un mejor Chihuahua.

En el pasado inmediato, la administración estatal de César Duarte distribuyó más de tres mil 500 millones de pesos a los medios, corrompiendo completamente a la gran mayoría de las empresas informativas y aún hoy, sigue haciendo mella en medios de comunicación y en la propia sociedad para mantener un nivel de periodismo ramplón, bajo y corriente, pero con grandes aspiraciones económicas.

Pese a los grandes cambios, no se entiende porque muchos medios, no todos, insisten en mantener una línea de ataque y exhibir sus deseos de que Chihuahua regrese al pasado, incluyendo a una distribución dispendiosa de dinero hacia sus empresas.

Lo que sí se entiende con esta forma de actuar es, porque realmente en el pasado inmediato no criticaron nada de lo que hacia la administración de César Duarte, porque lo dejaron libre de hacer y deshacer, aunque esto implicara una verdadera debacle para las finanzas y la vida social y política del estado.

Afortunadamente las redes sociales hoy son los medios de comunicación que más influyen, ante la falta de credibilidad de las propias empresas periodísticas, situación que evitó seguir por la línea que marcaba la anterior administración.

Hoy Chihuahua crece en inversiones, turismo, avances médicos, etc, pero de eso no se habla, pareciera que no es tema, a pesar de que incluso representa una buena oportunidad de desarrollo para los medios de comunicación, pero no, pareciera que se pretende vivir siempre del gobierno. Será?