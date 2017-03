Ex-funcionarios nunca huyeron; Donde está Cesar Duarte?

Esta posición convertida en promesa de campaña por Javier Corral, provocó en su momento la reacción del exmandatario priista, quien aseguró que no iba a huir

Mientras Ricardo Yañez, Javier Garfio y Gerardo Villegas, ex funcionarios del anterior Gobierno del Estado de Chihuahua, fueron detenidos el día de ayer para responder por las acusaciones de peculado y desvío de recursos públicos, el ex gobernador Cesar Duarte Jaquez se ha hecho ojo de hormiga y no da la cara, tal y como lo prometió antes de culminar su mandato.

Los tres ex funcionarios están ya respondiendo a las acusaciones, después de meses de investigación por parte del Gobierno que encabeza Javier Corral y ante una promesa de campaña, donde se priorizaba la detención del ex gobernador, por la presunción de multiples delitos cometidos a lo largo de su mandato.

Esta posición convertida en promesa de campaña por Javier Corral, provocó en su momento la reacción del exmandatario priista, quien aseguró que no iba a huir y al terminar su mandato se iría a Parral, su pueblo natal, desde donde enfrentaría las acusaciones.

Sin embargo y después de que fueron detenidos sus subordinados, e incluso después del fallecimiento del ex-diputado Carlos Hermosillo, uno de los ex funcionarios más fuertemente señalados, Cesar Duarte no aparece por ningún lado.

Para acabarla ni siquiera acudió al funeral de su amigo, Carlos Hermosillo, quien falleció después de un desafortunado accidente en la carretera de Parral a Chihuahua.

Hasta hoy pues la interrogante continúa en el aire, ¿Dónde esta Cesar Duarte?, ¿Porqué no cumple su compromiso de dar la cara a las acusaciones?.

Por lo pronto la acción de la Fiscalía en contra de los ex funcionarios se dio en total tranquilidad, sin encontrar resistencia, aunque si en un ambiente agridulce, entre quienes son seguidores o fueron seguidores del anterior gobierno del PRI y quienes se dicen agraviados por sus acciones.