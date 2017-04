Inician foros de consulta para el plan estatal hídrico 2040

El gobernador destacó, que desgraciadamente ha habido una gran irresponsabilidad en el manejo del recurso, lo cual provocó que en muchas partes haya desabasto y escasez.

Con el objetivo de implementar un uso sustentable del agua, para que este recurso se convierta en un factor de desarrollo social, económico y ambiental, dieron inicio los Foros de Consulta para la elaboración del Plan Estatal Hídrico 2040, en un esfuerzo conjunto por parte de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.



En la presentación, el gobernador destacó la administración inadecuada de los recursos hídricos que se ejerció en el pasado, lo que generó la sobreexplotación de las cuencas y acuíferos, además de grandes problemas en el aprovechamiento del agua.



El mandatario estatal señaló que al igual que en contra de la corrupción, contra la sobreexplotación se aplicará la ley, porque esas actitudes negativas se llevan la vida y esperanza de la población.



Javier Corral encabezó el evento en Palacio de Gobierno, donde exhortó a los chihuahuenses a tomar parte activa en las consultas sobre el Plan, a fin de que Chihuahua tenga sustentabilidad y un futuro con porvenir, en cuanto al aprovechamiento del agua.



El Plan incluye los foros de consulta regionales en Nuevo Casas Grandes durante mayo y agosto, en Cuauhtémoc en julio y octubre, en Jiménez-Delicias en julio y septiembre, en Guachochi y Parral en julio y octubre, así como foros temáticos en Chihuahua en mayo y agosto, y en Juárez en julio y septiembre del presente año.



Invitó a todos los habitantes de la entidad a ser creativos y proponer las mejores prácticas, con tecnología alterna, maneras de crear un suministro adecuado para las distantes comunidades y viviendas de los integrantes de las etnias de la entidad, con acciones que trasciendan a los gobiernos.



Comentó que de acuerdo a la Junta Central de Agua y Saneamiento, (JCAS), un habitante gasta hasta 310 litros diarios, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que para una vida óptima debieran ser 100 litros al día, lo cual significa que los chihuahuenses emplean el triple de lo necesario.



Citó un reporte de 2015 de Conagua: “Entre las diversas causas de la sobreexplotación, se encuentra un ineficiente uso y manejo del agua a nivel parcelario en el uso agrícola, concesiones mayores a la recarga natural, carencia de dispositivos para medir volúmenes consumidos, falta de mecanismos para recuperar el agua ahorrada mediante tecnificación, no existe reducción de volúmenes por cambios en el patrón de cultivos, así como la insuficiente vigilancia del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales, en lo referente a los volúmenes de extracción”.



El mandatario indicó que a la anterior problemática, se suma que el 60 por ciento del agua se exporta a Sonora, Sinaloa, más la que Chihuahua entrega a los Estados Unidos, derivado del Tratado Internacional de Aguas de 1944, que es benéfico para el país, pero afecta a Chihuahua.



Enfatizó que Chihuahua nunca ha dejado de pensar en México, por lo cual la nación debiera corresponder al estado, en el esfuerzo que hace la cuenca del Río Florido para pagar la cuota mexicana al Tratado, apoyo que pudiera darse con infraestructura, revestimiento, canalización, reconversión de cultivos y recolectores.



“No nos oponemos al Tratado, pero pedimos que México vea a Chihuahua en un momento de sobreexplotación de casi el 17 por ciento de sus acuíferos”, manifestó.



“Hemos querido convocar a un plan estatal hídrico de largo alcance, con una visión del año 2040, porque el tema del agua merece especial atención, de modo que atendamos de manera integral cada problemática y tratemos de conjuntar las distintas visiones que en Chihuahua hay sobre el agua”, agregó.



Dijo que particularmente, se pondrá atención a las opiniones de los productores, toda vez que en el sector agropecuario existen diversas ópticas, ya que no se ve igual el agua desde la ganadería que desde la agricultura, entre otras visiones.



Resaltó que la capital del estado, en 15 años pudiera tener un serio problema de desabasto de agua, porque no se ha podido escoger la alternativa más viable para traer el agua a la ciudad de Chihuahua, toda vez que existe un grave problema en El Sauz-Encinillas.



Adelantó que se atenderá la sobreexplotación, tanto ahí como en Cuauhtémoc, Villa Ahumada, Jiménez y Camargo, entre otras zonas.



En su participación, el subdirector general de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Alejandro Pérez Carreón, expresó que este proyecto merece todo el apoyo de la dependencia federal.



“La celebración de foros le dará mayor consistencia a la integración de este plan, desafíos importantes en el tema del agua, lo cuales compartimos desde la óptica de la Comisión Nacional, porque es una visión a largo plazo que dará beneficios a los chihuahuenses”, indicó.



Dijo que el estado ocupa los primeros lugares a nivel nacional en producción de manzana, nuez, durazno, chile, cebolla, pero existe una sobreexplotación en algunos de los acuíferos más importantes, por lo que es precisa una adecuada gestión y uso sustentable, que debe atender las necesidades de producción y el suministro a la población, sin comprometer el recurso hídrico.



Compartió que desde el Gobierno Federal, se analizará cómo empatar las políticas federales con las estatales en esta materia, para beneficio de los chihuahuenses.



Especificó que Chihuahua cuenta con 69 acuíferos (61 exclusivamente en territorio de Chihuahua y 8 compartidos con otros estados) y el 67 por ciento de ellos, está en condición de suspensión de libre alumbramiento, mientras que el otro 33 por ciento cuenta con algún grado de protección, entre ellos los decretos de veda.



El subsecretario dio a conocer que 19 acuíferos están sobreexplotados, por lo que registran cero disponibilidad y en 15 de ellos se concentra más del 75 % del agua subterránea empleada en la entidad.



En cuanto a las aguas superficiales, la mayor parte de ellas están en condiciones de veda y expresó que existe una reserva vigente para uso público urbano, pero ésta solo abarca el 15 por ciento de la superficie total de las cuentas hidrológicas de la entidad.



Señaló que de las 48 cuencas hidrológicas, 14 están sin disponibilidad, por lo que se realizará la instrumentación de las políticas públicas, para llevar a cabo acciones de inspección agrícola y medición, para lo cual existen instrumentos de control como vedas, zonas reglamentadas para el otorgamiento de las concesiones con uso limitado y la suspensión del libre alumbramiento cuando la situación lo amerite.



Anunció que está por titularse una asignación de 2 millones de metros cúbicos para uso público urbano, para comunidades de Guachochi.



Destacó que en Chihuahua la suspensión del libre alumbramiento representó el 16.2 por ciento de todo el territorio nacional y explicó que la meta de la administración federal, es que en el 2018 los 653 acuíferos del país cuenten con algún grado de protección.



En la presentación del Plan, el secretario de Desarrollo Rural, Rubén Chávez, dijo que mediante acciones transversales, se debe buscar el mejor aprovechamiento del agua, recurso que en la entidad es escaso en algunas zonas y abundante en otras, por lo que hizo un llamado a todos los chihuahuenses a cuidarla y utilizarla de manera responsable.



Explicó el flujo de salida por cuatro cuentas, que en suma reparten 7 mil 347 millones de metros cúbicos de agua a Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y a los Estados Unidos de Norteamérica.



Precisó que Chihuahua cuenta con 5 mil 400 millones de metros cúbicos de agua aprovechable, de los cuales para uso agrícola se utilizan cerca del 90 por ciento, aproximadamente un 9 por ciento para uso doméstico y solo el 0.5 por ciento es para consumo industrial.



En los estudios a los acuíferos del estado, dijo el secretario, se determinó que 19 de ellos están sobreexplotados, 17 con abatimiento mayor al 30 por ciento, lo cual deriva en altos costos económicos a la agricultura, aumento de recursos destinados al bombeo o perforación de pozos.



Detalló que para el ciclo agrícola 2016-2017, existe un monto autorizado de 297 mil 598 millones de metros cúbicos, no obstante, dijo, se utiliza una cantidad mayor, lo cual aumenta la situación ya de por si delicada en este rubro.



A su vez, el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Ismael Rodríguez, resaltó que todos deben asumir el compromiso de cuidar el agua para garantizar vida, desarrollo y bienestar para Chihuahua y sus habitantes.