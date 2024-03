Bárbara de Regil rompe el silencio y revela el acoso que sufrió por parte de un famoso productor

Lunes 4 de marzo de 2024

Bárbara de Regil se muestra valiente al revelar que fue víctima de acoso por parte de un reconocido productor de la industria del entretenimiento, el cual intentó besarla sin su consentimiento. La protagonista de “Rosario Tijeras” confesó que, a pesar de sentirse vulnerable en ese momento, decidió no denunciar al individuo debido a su destacada posición en la industria.

Durante una rueda de prensa, la actriz de 36 años compartió su experiencia, dejando ver la difícil situación a la que se vio enfrentada: «Por ser mujer, me he sentido expuesta en algún momento con un productor hace muchos años, que se me aventó a los besos, y además estaba casado”, expresó De Regil. Además, reveló que como consecuencia de dicho acoso, sufrió represalias en su carrera, perdiendo proyectos laborales.

A pesar del impacto negativo que esta situación tuvo en su vida profesional, Bárbara de Regil decidió mantener en secreto la identidad del productor, enfatizando que es una figura muy influyente en la industria del entretenimiento: “Jamás lo haría público porque es muy famoso”, afirmó la actriz.

Un paso importante en la lucha contra el acoso y la violencia de género por parte de Bárbara de Regil

Aunque no denunció públicamente al responsable, su valentía al compartir su experiencia es un paso importante en la lucha contra el acoso y la violencia de género. Es importante destacar que estas revelaciones de Bárbara de Regil surgen días antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un recordatorio de que la lucha por la igualdad y el respeto hacia las mujeres sigue vigente en la sociedad actual.

A pesar de sus polémicas declaraciones previas sobre el género, la actriz ha decidido alzar su voz en contra del acoso que sufrió en el pasado, buscando generar conciencia sobre esta problemática que afecta a mujeres de todas las edades y ámbitos sociales.