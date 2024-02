’Jamás estaré de acuerdo con alguien que se lleva el dinero de los mexicanos’, dice exasesor de Carlos Lazo

Jueves 1ro de febrero de 2024

Alejandro Vega quien fuera asesor de Carlos Lazo y también fuera nombrado por el comunicado de la agrupación de afectados , aseguró que él fue uno de los primeros asesores que tuvo trato con el venezolano y con quien logró fincar una estrecha relación de amistad y trabajo, sin embargo, todo se vino abajo cuando se dio cuenta de que las cosas no iban bien.

"Carlos Lazo fue amigo mío desde hace 11 años, éramos muy amigos, yo vi todo su proceso, vi todo su cambio, nos envolvió en algo muy padre, por que sí tenía muy buen corazón y sí hacía las cosas bien, no sé que pasó ahorita, no entiendo el motivo que nos hizo a muchísima gente estar mal, muy mal", relató Vega.

FRUSTRACIÓN

En exclusiva para este medio de comunicación, Alejandro Vega afirmó que se siente imposibilitado de no poder ayudar a sus clientes, quienes perdieron su patrimonio, "hay gente que me habla, gente que llora por que tiene cáncer y no tiene dinero, es algo muy frustrante no poder ayudar, pero pues yo no tengo nada que ver en eso, yo fui un solo asesor, yo ganaba mis comisiones, y eso lo tenía Carlos en la mesa, cada quien ganaba el 1%".

Alejandro señaló que él acompañaba al CEO Carlos Lazo, casi siempre, en sus viajes, sin embargo él no tenía ningún puesto directivo en Yox Holding.

NIEGA ESCONDERSE

"No sé por qué salió mi nombre en esa lista, dicen que estoy escondido, no estoy escondido, yo vivo en Guadalajara, estoy tratando de sacar mi vida adelante, mis hijas, todo adelante, por que sí es un golpe duro para todos, pero no estoy escondido, no soy una persona que se va esconder por que no tengo nada que esconder, ni nada que temer", argumentó.

Alejandro señaló que efectivamente hay algunas otras personas que sí están escondidas, algunos personas con puestos superiores a su labor. "Yo, a quien me hable, le contesto sin ningún problema".

Defendió a sus compañeros de trabajo, afirmando que hay un solo culpable de esta problemática, "los asesores no tenemos la culpa, ninguno, ni los directivos, ni los gerentes, hay una sola cabeza, el que hizo todo esto, nadie manejaba el dinero, nadie fue comprado por nadie, nadie ganó dinero extra del que él puso en la mesa como comisionista", destacó.

RUPTURA

Fue desde el pasado mes de diciembre cuando comenzaron a relucir las primeras alertas de este problema, Carlos Lazo ignoró los consejos de su hasta entonces su asesor, Alejandro Vega.

Detalló que esta omisión no solo terminó con su relación laboral, sino también de amistad, "Carlos Lazo y yo terminamos amistad desde el día 21-22 de diciembre, él se fue de Guadalajara como el 8-9 de diciembre, él me decía que ya había problemas con los bancos, como lo manejó primero", dijo Vega.

"Yo por más que quise decirle: Carlos no te escondas, da la cara, si hay problemas con los bancos, lo mejor es dar la cara y decirle a los clientes, les voy a a pagar en tres años, pero les pago, y no te escondas, no te vayas, y pues... se fue", así contó su asesor.

ALERTA

Refirió que la situación fue empeorando, alertas de que algo no estaba bien, "Yo vi cosas que no me gustaron, me pidió algunas cosas a mí, en particular, como su amigo, que le vendiera cosas, yo le dije que no haría nada por que no me iba a involucrar en un fraude en el que no tengo nada que ver".

Destacó que a partir de esa fecha, él como asesor, comenzó a alertar a otros miembros y trabajadores sobre la sospecha de que algo andaba mal, no solo de Durango, sino de Chihuahua y otros estados, sobre proximidad de "algo muy feo" y la ausencia de Carlos Lazo, además de "sus mentiras", expuso.

No dejó pasar más tiempo y advirtió a su gente sobre la situación: "hablé con mis clientes desde el 11 de diciembre y les dije: saquen el dinero, fui el primero en decirle a mis clientes".

"MAL VISTO"

Estas acciones no fueron bien vistas por el venezolano Carlos Lazo, por lo que reclamó que su propio asesor tomara estas medidas. "él me dijo, eres mi amigo, mi mano derecha, se supone, y hablas con todo el mundo", sin embargo, Alejandro Vega fue enfático al responderle que no sería parte de esta problemática, "sí, lo hago por que yo no estoy de acuerdo con lo que estas haciendo y yo no voy a hacer ningún fraude contigo", contó.

PÉRDIDAS

De una cartera de 160 clientes que manejaba Vega, aseguró que "solo unos pudieron salvar su dinero, muy poquitos, dos, y otros no sacaron nada", lamentó.

AMENAZAS

Tras todo este rompimiento, Vega expuso que recibió amenazas, por las cuales ya existen denuncias de por medio.

"Él me mandó a amenazar por que andaba hablando, me mandó a callar, lo cual mi gente de seguridad no le hizo caso", narró para El Siglo de Durango.

"Yo perdí totalmente contacto con una persona, que pues sí, mi mejor amigo, hicimos muchas cosas juntos en sentido de amistad, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo, jamás voy a estar de acuerdo con alguien que se lleva el dinero de todos los mexicanos", expresó.

Confirmó que actualmente un abogado está viendo el tema legal, interponiendo una denuncia en el supuesto de que le llegara a ocurrir algo a su persona, más no como asesor.

Descartó la posibilidad de que estuviera en riesgo su vida, consideró que no era una amenaza de muerte, si no verbal de que no "hablara más con la gente".