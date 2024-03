Negocia CdMx con 26 empresas la entrega de agua concesionada

Martes 5 de marzo de 2024

Antes la crisis hídrica provocada por los bajos niveles de las presas del Sistema Cutzamala, el gobierno capitalino, a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) ha solicitado a las empresas privadas asentadas en el Valle de México, que cuentan con el mayor volumen de agua concesionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que cedan temporalmente el líquido que no utilizan en sus procesos, para conectarla a la red pública de agua potable, a fin de distribuirla a la población que sufre desabasto.

En el Valle de México existen 179 títulos de concesión asociados a 227 de pozos de agua para uso industrial y de servicios otorgados por la Conagua, de los cuales, 36 títulos corresponden a 26 empresas que representan el 80 por ciento del volumen total concesionado, en los que el Sacmex centró sus esfuerzos de negociación para obtener aportación de agua que no afecte sus procesos de producción.

El volumen total de agua concesionada es de 35 millones de metros cúbicos al año; en 2023, logró convenios con 12 empresas para obtener la cesión de 7.7 millones de metros cúbicos (m³) al año, lo que equivale a 7 millones de tinacos, o 244 litros por segundo.

Este año, el Sacmex logró renovar dichos convenios, de acuerdo con información preliminar, ha obtenido la cesión de al menos 5 millones de metros cúbicos, al renovar acuerdos con 11 de las 12 empresas; solo la panificadora La Esperanza no aceptó la renovación del convenio por el que había cedido 13 mil metros cúbicos.

Grupo Modelo tiene una concesión por 8 millones 94 mil m³ al año, es la empresa con el mayor volumen concesionado en la capital, pero también la que más agua cede, con 3 millones de m³.

La Universidad Nacional Autónoma de México cedió 150 mil m³; Plaza Tepeyac, 7 mil 500 m³; Grupo Bimbo, 8 mil m³; Grupo Televisa, 450 mil m³; Propimex-Femsa, 800 mil m³; el Centro Deportivo Chapultepec, 5 mil 028 m³; Grupo Geep 300 mil m³; Procter and Gamble Manufacturing México, 55 mil m³; Grupo Lala, 182 mil 500 m³ y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 67 mil m³, lo que suma 5 millones 025 mil metros cúbicos.

Además, este año el Sistema de Aguas inició negociaciones con ocho empresas privadas más, “para convenir que el volumen no utilizado sea cedido de manera temporal y parcial a la red del Sacmex”, se trata de: Inmobiliaria Ezco, Baños Manolita, Fermic, Grupo Acytex, Baños Medicinales del Peñón, Hielo Ideal, Fábrica de Hielo La Moderna, Cobre de México.

Inmobiliaria Ezco tiene una concesión por 103 mil 680 m³ al año, desde 1996 ; Baños Manolita tiene 4 mil 069 m³, desde 1995; la farmacéutica Fermic cuenta con 513 mil m³ desde 1994. Desde 2003, la empresa Grupo Acytex tiene una concesión por 93 mil 600 m³.

Los Baños Medicinales del Peñón tienen desde 1995, un título de concesión por 5 mil 150 metros cúbicos al año; la fábrica de Hielo Ideal cuenta con 130 mil m³ desde 1995; la Fábrica de Hielo La Moderna cuenta con 20 mil m³, desde 2008. En tanto que Nacional de Cobre tiene 7 mil 483 m³ desde 2021.

Empresas no quieren ceder desde 2023

Las empresas Cervecería Cuauhtémoc- Heineken, Extractos y Maltas, Fábrica de Hielo Ideal, Bonafont, Alquiladora de Casas, Unilever y el Centro Asturiano se han negado desde 2023 a ceder los volúmenes de agua que no utilizan en los pozos concesionados por la Conagua y conectarla a la red pública de agua potable para distribuirla a la población, ante el desabasto provocado por la sequía que azota al país, que ha llevado al nivel más bajo a las presas del Sistema Cutzamala.

“Durante el 2023, se mantuvieron negociaciones con 7 empresas privadas para convenir la cesión de derechos temporal y parcial de su volumen de agua no utilizada, sin embargo, no aceptaron formalizar convenios y se volverá a establecer contacto con ellos”, indica el Plan de Acción para el suministro de agua ante la escasez en Cutzamala en la Ciudad de México, elaborado por el Sacmex.

De acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), en el Valle de México, la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S. A. de C. V. tiene una concesión por 187 mil metros cúbicos al año desde el 2004.

Extractos y Maltas, S. A. de C. V. cuenta con dos títulos de concesión: uno por 218 mil 832 m³, que fue autorizado desde 1995, y el segundo por 100 mil m³ que data de 2004.

La fábrica de Hielo Ideal, S.A. de C.V. tiene dos títulos de concesión, ambos fueron otorgados en 1995, uno es por 130 mil m³ y otro por 106 mil 063 m³ al año. La empresa

Alquiladora de Casas S.A. de C.V. tiene una concesión por 490 mil m³. El Centro Asturiano de México tiene una concesión desde 1995, por 236 mil 520 m³.

Unilever de México S. de R.L. de C.V. tiene una concesión en el Valle de México desde 1995, por un millón 131 mil 500 metros cúbicos. En tanto, la empresa Bonafont cuenta con dos títulos de concesión, uno autorizado por el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico desde 1996, por 130 mil 184 m³, y el segundo otorgado por la Dirección Local de Puebla en 2021, por 95 mil 888 metros cúbicos.

